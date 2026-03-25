JP Madeira defende a valorização da leitura e do pensamento crítico

A Juventude Popular da Madeira, juventude partidária do CDS-PP Madeira, este na Feira do Livro do Funchal para deixar uma mensagem política centrada na valorização da leitura, da cultura e do pensamento crítico, sublinhando a importância de preservar o contacto com os livros numa sociedade cada vez mais digitalizada.

Mariana Garcia da Fonte, dirigente da JP Funchal, referiu em um comunicado de imprensa que a presença da JP Madeira na iniciativa pretendeu "realçar a importância da leitura como forma de adquirir cultura, conhecimento e fomentar o pensamento crítico".

A dirigente sublinhou ainda que ler continua a ser uma actividade essencial no desenvolvimento pessoal e intelectual, acrescentando que "ao ler, somos transportados para outra dimensão, onde damos asas à imaginação e à criatividade, competências fulcrais para o nosso dia a dia, seja na resolução de dilemas quotidianos, no ambiente de trabalho ou no percurso escolar”.

Mariana Garcia da Fonte alertou também para a perda gradual do hábito de leitura, defendendo que, num tempo cada vez mais dominado pelo digital, é fundamental manter viva a ligação aos livros físicos. "Reconhecemos que é essencial preservar o contacto com os livros físicos, que mantêm viva a tradição, a memória e o pensamento aprofundado”, afirmou.

A responsável acrescentou que a mensagem da JP Madeira passa também por incentivar os mais jovens a ler e a reflectir sobre os mais diversos assuntos, lembrando que “os livros constituem pilares de uma sociedade informada e consciente, e defender o seu valor é também defender a cultura e a democracia”.

Para a jovem dirigente "ler transforma-nos e faz-nos viajar para locais inalcançáveis pelo corpo",, razão pela qual a presença da Juventude Popular da Madeira na Feira do Livro quis afirmar a importância de continuar a promover hábitos de leitura junto da sociedade, em especial entre os mais jovens.