JP considera que a ajuda não pode ter prazo mediático

A JP considera que “não é apenas nos momentos de aflição que temos de ajudar". "É precisamente quando passa a urgência mediática que se torna ainda mais importante continuar presente", aponta. Por isso, a estrutura levou a cabo uma acção de angariação de fundos para apoiar famílias de Leiria e Coimbra afetadas pelas tempestades que assolaram aquelas regiões.

Esta iniciativa contou com a articulação com a JP Leiria e a JP Coimbra, canalizando a ajuda para instituições no terreno com resposta direta às populações. Segundo explica nota à imprensa, em Leiria, foi possível apoiar a Cáritas de Leiria e a Junta de Freguesia do Souto da Carpalhosa, através de contributos financeiros e bens de primeira necessidade. Já em Coimbra, a ajuda chegou à Junta de Freguesia de Cernache, incluindo bens materiais de ortopedia, nomeadamente um andarilho, muletas, colchão de escaras, géis de banho e cremes.

A JP Madeira, em comunicado, sublinha que, embora este apoio aconteça algum tempo depois das tempestades, chega em boa hora, numa altura em que muitas destas famílias continuam a sentir os efeitos das destruições e das carências deixadas por esses dias difíceis. "Há famílias que permanecem em dificuldade, há necessidades que não desaparecem de um dia para o outro, e é nosso dever não esquecer quem continua a precisar", aponta.

A estrutura regional destaca ainda que esta iniciativa traduz "uma forma de estar na vida pública assente na proximidade, na atenção às necessidades reais e na capacidade de mobilizar ajuda onde ela continua a fazer diferença".