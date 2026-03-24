Saúde falha, casas disparam e mundo treme com decisões de Trump

Correio da Manhã:

- "Gestor investigado nomeado para hospital. Escolhido pelo Governo apesar da suspeita"

- "Miguel Paiva preside ao Hospital de S. José"

- "MP abriu inquérito à gestão de hospitais na região norte"

- "Guerra no Médio Oriente. Anúncio de Trump baixa petróleo e faz subir bolsas"

- "Estado não paga funerais de crianças"

- "Distrito de Braga. Candidato do Chega preso por abuso de menor"

- "Negócios em alta. Preço das casas bate novo recorde"

- "Raptado no Algarve. Cartões bancários usados em Lisboa"

- "Salvaterra de Magos. Agente imobiliária saca 60 mil euros e burlas"

- "Misericórdias. Encerradas 300 camas de cuidados continuados"

- "Benfica. Otamendi abre a porta de saída"

- "Antecipa Santa Clara. Sporting sem medo de fantasmas"

- "FC Porto. Dragão acerta em cheio nos reforços"

Público:

- "Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% do que famílias"

- "Identidade de género. Reversão da lei opõe filho a mãe, deputada municipal do Chega"

- "SNS. Início de tratamento para a tuberculose demora dois meses"

- "Livre. Cresce a contestação interna à liderança de Rui Tavares"

- "Atletismo. Como Portugal se tornou uma potência no salto em comprimento"

- "Eleições municipais. 'Onda de direita' varre França, mesmo com esquerda a manter maiores cidades"

- "Guerra no Irão. Objectivo de Trump é agora desbloquear Ormuz"

- "Em 2025. Apostas e receitas de jogo online batem recorde"

Jornal de Notícias:

- "Infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar e também afetam os mais velhos"

- "Quatro mil famílias pedem para pagar a luz a prestações"

- "Liga. Matemática joga a favor de um dragão com margem de erro"

- "Atletismo. Seguro destaca de onde vieram e o que sacrificaram os campeões"

- "Médico do Porto condenado por abusar de enteada"

- "Matosinhos. Escola aposta na tecnologia a pensar no futuro"

- "Irão. Trump adia ultimato e revela negociações que Teerão desmente"

- "Bem-estar. Famosos quebram tabu e falam sobre saúde mental"

Diário de Notícias:

- "Portugal registou em 2024 menor número de sempre de casos de tuberculose"

- "Trump suspende ultimato ao Irão: recuo ou abertura para o fim da guerra?"

- "Marcha pró-vida. Movimento aponta dedo a Isabel Moreira e Joana Mortágua"

- "Educação. Alunos do Superior exigem ensino gratuito e de qualidade"

- "Dinamarca. Frederiksen à espera que a crise com a Gronelândia lhe dê um novo mandato"

- "Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP: 'Restaurantes estão com muitos problemas. Qualquer sopro serve para abanar a estrutura'"

- "Exposição. Anna Maria Maiolino no MAAT: Obras vivas 'feitas de pequenos gestos'"

- "Futebol. António Conceição e o diferendo com os Camarões: 'Ganhei em todas as instâncias, mas perdi três anos de carreira'"

Negócios:

- "Guerra no Irão. Trump acena com acordo num dia de nervo nos mercados"

- "Venda de casas em máximos de 16 anos. Valor médio já supera os 240 mil euros, mais do dobro do registado há 10 anos"

- "Despedimentos, férias e horários: em que ponto está a lei laboral?"

- "Tráfego nas SCUT sobe a dois dígitos com fim das portagens"

- "Secil dá 400 milhões de mais-valia e abre portas a novos negócios"

O Jornal Económico:

- "Preço das casas aumentou 17,6%. Recorde absoluto"

- "Trump leva mercados ao inferno e de volta num dia"

- "Tavares vai para tribunal pela recusa da compra da Azores Airlines"

- "ChatGTP e Claude disputam fundos para acelerar tecnologia"

- "Ouro. Queda continua depois da pior semana em 43 anos"

- "Galp aumenta dividendos e compra mais ações"

- "Presidenciais de 2027. Autárquicas em França dão alento à extrema-direita"

- "Plataforma para comércio. Logista Strator investe 250 mil para entrar em Portugal"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Ele é único'. Lewandowski rendido ao compatriota Pietuszewski, a quem deu as boas-vindas na seleção da Polónia"

- "Dragões somaram 12 pontos contra candidatos, triplicando o desempenho da época passada"

- "Farioli dá descanso até sábado"

- "Benfica. Otamendi empurra decisão para junho. SAD procura no mercado centrais altos e fortes"

- "Bah elogia Mourinho: 'É muito honesto'"

- "Entrevista. 'Os golos e sucesso do Paulinho fazem olhar com outros olhos para nós'. Ricardinho trocou o Santa Clara pelo futebol mexicano e não se arrepende do risco"

- "Sporting. Rui Borges melhora resultados. Maior percentagem de vitórias, mais golos marcados e menos sofridos"

- "Nuno Santos pára três semanas"

- "Seleção. 'Já tinha saudades'. Ricardo Horta de regresso e a sonhar com o Mundial"

- "Basquetebol. McLean bateu recorde do século. Base do Vasco da Gama marcou 53 pontos"

A Bola:

- "Banjaqui seguro até 2031. Novo contrato do lateral-direito do Benfica, que faz hoje 18 anos, prevê cláusula de rescisão de Euro80 milhões"

- "Anísio já renovara, José Neto, defesa-esquerdo, outro campeão mundial de sub-17, é o próximo"

- "Adeus à seleção argentina complica renovação de Otamendi"

- "Atletismo. Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader condecorados por António José Seguro"

- "Sporting. Nuno Santos pára de 15 a 20 dias. 'É preciso ajudá-lo. É normal que tenha entrado em pânico', diz Artur Pereira de Castro, antigo médico dos leões"

- "Pedro Gonçalves continua no radar de Aston Villa e Leverkusen"

- "FC Porto. Salário elevado de Fofana inviabiliza continuidade nos dragões. Médio cedido pelo Rennes ganha mais de Euro5 M por época"

- "Seleção. Diogo Costa dispensado. Ricardo Velho é o substituto do guarda-redes portista, lesionado"

Record:

- "Sporting. Nuno rezou a todos os santos. Temeu o pior mas ainda volta a jogar esta época"

- "Chorou ao ser substituído em Alverca. Acalmado pelos médicos ao intervalo"

- "Sporting. SAD avalia amarelo a Suárez"

- "Benfica. Banjaqui já pode renovar. Faz hoje 18 anos"

- "Às 18:00 em Alvalade. Dérbi a 19 de abril"

- "FC Porto. 'Pietuszewski é único', Lewandowski rendido ao compatriota"

- "Dragões ganham Liga dos grandes. Triplo dos pontos da época passada"

- "Seleção. Paulinho reage à chamada. 'Mereço muito'"

- "Atletismo. Medalhados condecorados em Belém"

- "Ordem de Mérito para Agate de Sousa, Gerson Baldé e IsaacNader