Saúde falha, casas disparam e mundo treme com decisões de Trump
Correio da Manhã:
- "Gestor investigado nomeado para hospital. Escolhido pelo Governo apesar da suspeita"
- "Miguel Paiva preside ao Hospital de S. José"
- "MP abriu inquérito à gestão de hospitais na região norte"
- "Guerra no Médio Oriente. Anúncio de Trump baixa petróleo e faz subir bolsas"
- "Estado não paga funerais de crianças"
- "Distrito de Braga. Candidato do Chega preso por abuso de menor"
- "Negócios em alta. Preço das casas bate novo recorde"
- "Raptado no Algarve. Cartões bancários usados em Lisboa"
- "Salvaterra de Magos. Agente imobiliária saca 60 mil euros e burlas"
- "Misericórdias. Encerradas 300 camas de cuidados continuados"
- "Benfica. Otamendi abre a porta de saída"
- "Antecipa Santa Clara. Sporting sem medo de fantasmas"
- "FC Porto. Dragão acerta em cheio nos reforços"
Público:
- "Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% do que famílias"
- "Identidade de género. Reversão da lei opõe filho a mãe, deputada municipal do Chega"
- "SNS. Início de tratamento para a tuberculose demora dois meses"
- "Livre. Cresce a contestação interna à liderança de Rui Tavares"
- "Atletismo. Como Portugal se tornou uma potência no salto em comprimento"
- "Eleições municipais. 'Onda de direita' varre França, mesmo com esquerda a manter maiores cidades"
- "Guerra no Irão. Objectivo de Trump é agora desbloquear Ormuz"
- "Em 2025. Apostas e receitas de jogo online batem recorde"
Jornal de Notícias:
- "Infeções sexualmente transmissíveis estão a aumentar e também afetam os mais velhos"
- "Quatro mil famílias pedem para pagar a luz a prestações"
- "Liga. Matemática joga a favor de um dragão com margem de erro"
- "Atletismo. Seguro destaca de onde vieram e o que sacrificaram os campeões"
- "Médico do Porto condenado por abusar de enteada"
- "Matosinhos. Escola aposta na tecnologia a pensar no futuro"
- "Irão. Trump adia ultimato e revela negociações que Teerão desmente"
- "Bem-estar. Famosos quebram tabu e falam sobre saúde mental"
Diário de Notícias:
- "Portugal registou em 2024 menor número de sempre de casos de tuberculose"
- "Trump suspende ultimato ao Irão: recuo ou abertura para o fim da guerra?"
- "Marcha pró-vida. Movimento aponta dedo a Isabel Moreira e Joana Mortágua"
- "Educação. Alunos do Superior exigem ensino gratuito e de qualidade"
- "Dinamarca. Frederiksen à espera que a crise com a Gronelândia lhe dê um novo mandato"
- "Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP: 'Restaurantes estão com muitos problemas. Qualquer sopro serve para abanar a estrutura'"
- "Exposição. Anna Maria Maiolino no MAAT: Obras vivas 'feitas de pequenos gestos'"
- "Futebol. António Conceição e o diferendo com os Camarões: 'Ganhei em todas as instâncias, mas perdi três anos de carreira'"
Negócios:
- "Guerra no Irão. Trump acena com acordo num dia de nervo nos mercados"
- "Venda de casas em máximos de 16 anos. Valor médio já supera os 240 mil euros, mais do dobro do registado há 10 anos"
- "Despedimentos, férias e horários: em que ponto está a lei laboral?"
- "Tráfego nas SCUT sobe a dois dígitos com fim das portagens"
- "Secil dá 400 milhões de mais-valia e abre portas a novos negócios"
O Jornal Económico:
- "Preço das casas aumentou 17,6%. Recorde absoluto"
- "Trump leva mercados ao inferno e de volta num dia"
- "Tavares vai para tribunal pela recusa da compra da Azores Airlines"
- "ChatGTP e Claude disputam fundos para acelerar tecnologia"
- "Ouro. Queda continua depois da pior semana em 43 anos"
- "Galp aumenta dividendos e compra mais ações"
- "Presidenciais de 2027. Autárquicas em França dão alento à extrema-direita"
- "Plataforma para comércio. Logista Strator investe 250 mil para entrar em Portugal"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Ele é único'. Lewandowski rendido ao compatriota Pietuszewski, a quem deu as boas-vindas na seleção da Polónia"
- "Dragões somaram 12 pontos contra candidatos, triplicando o desempenho da época passada"
- "Farioli dá descanso até sábado"
- "Benfica. Otamendi empurra decisão para junho. SAD procura no mercado centrais altos e fortes"
- "Bah elogia Mourinho: 'É muito honesto'"
- "Entrevista. 'Os golos e sucesso do Paulinho fazem olhar com outros olhos para nós'. Ricardinho trocou o Santa Clara pelo futebol mexicano e não se arrepende do risco"
- "Sporting. Rui Borges melhora resultados. Maior percentagem de vitórias, mais golos marcados e menos sofridos"
- "Nuno Santos pára três semanas"
- "Seleção. 'Já tinha saudades'. Ricardo Horta de regresso e a sonhar com o Mundial"
- "Basquetebol. McLean bateu recorde do século. Base do Vasco da Gama marcou 53 pontos"
A Bola:
- "Banjaqui seguro até 2031. Novo contrato do lateral-direito do Benfica, que faz hoje 18 anos, prevê cláusula de rescisão de Euro80 milhões"
- "Anísio já renovara, José Neto, defesa-esquerdo, outro campeão mundial de sub-17, é o próximo"
- "Adeus à seleção argentina complica renovação de Otamendi"
- "Atletismo. Agate de Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader condecorados por António José Seguro"
- "Sporting. Nuno Santos pára de 15 a 20 dias. 'É preciso ajudá-lo. É normal que tenha entrado em pânico', diz Artur Pereira de Castro, antigo médico dos leões"
- "Pedro Gonçalves continua no radar de Aston Villa e Leverkusen"
- "FC Porto. Salário elevado de Fofana inviabiliza continuidade nos dragões. Médio cedido pelo Rennes ganha mais de Euro5 M por época"
- "Seleção. Diogo Costa dispensado. Ricardo Velho é o substituto do guarda-redes portista, lesionado"
Record:
- "Sporting. Nuno rezou a todos os santos. Temeu o pior mas ainda volta a jogar esta época"
- "Chorou ao ser substituído em Alverca. Acalmado pelos médicos ao intervalo"
- "Sporting. SAD avalia amarelo a Suárez"
- "Benfica. Banjaqui já pode renovar. Faz hoje 18 anos"
- "Às 18:00 em Alvalade. Dérbi a 19 de abril"
- "FC Porto. 'Pietuszewski é único', Lewandowski rendido ao compatriota"
- "Dragões ganham Liga dos grandes. Triplo dos pontos da época passada"
- "Seleção. Paulinho reage à chamada. 'Mereço muito'"
- "Atletismo. Medalhados condecorados em Belém"
- "Ordem de Mérito para Agate de Sousa, Gerson Baldé e IsaacNader