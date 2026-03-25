Parlamento Europeu debate preços de energia e acordo UE-EUA em minisessão

O Parlamento Europeu (PE) reúne-se hoje e quinta-feira, em Bruxelas, numa sessão plenária de dois dias marcada pelos preços da energia e o acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos.

Os eurodeputados debatem os possíveis cenários sobre energia, tendo em conta o conflito originado pelos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irão, iniciados em 28 de fevereiro, e que alastrou no Médio Oriente, bem como o encerramento do tráfego marítimo no estreito de Ormuz, por onde passam 20% de petróleo e gás natural liquefeito mundiais.

Os eurodeputados vão questionar os representantes do Conselho da UE e da Comissão Europeia sobre possíveis medidas para reforçar a segurança energética do bloco, enquanto asseguram a estabilidade do mercado e a acessibilidade dos preços.

Na quinta-feira, o PE deverá aprovar a posição negocial referente ao acordo comercial UE-EUA, sobre as tarifas aduaneiras aplicadas às exportações do bloco para o país.

O texto em votação defende a inclusão de uma cláusula a permitir a suspensão do acordo caso a Casa Branca imponha novos direitos aduaneiros à UE ou ameace a integridade territorial dos 27.

A chamada minisessão plenária, os eurodeputados decidem na quinta-feira se começam as conversações com os Estados-membros sobre a reforma da política de regresso da UE para os imigrantes em situação irregular.

Os resultados da última reunião do Conselho Europeu também estão na agenda dos trabalhos, incluindo a posição do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, de continuar a bloquear a entrega de um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia.