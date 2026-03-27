Projecto para drone combater incêndios na Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, referiu que será desenvolvido um projecto tecnológico na ARDITI, para reforçar a capacidade de resposta da protecção civil na Madeira, com o desenvolvimento de um drone que permitirá combater incêndios urbanos.

"Vamos ter novos desafios pela frente. Vou iniciar, aliás já falei aqui com algumas entidades sobretudo na área dos drones, um desenvolvimento de drones para a protecção civil, quer para vigilância, quer tentar desenvolver aqui um drone a combustão para tentar apagar os incêndios. Vamos começar a desenvolver o projecto na ARDITI, é um dos objectivos que nós temos", disse.

À margem da assinatura de contratos-programa com as associações de bombeiros regionais, o governante refere ainda que pretende criar um drone, à semelhança de um já existente em Israel, para apagar fogos no centro da cidade.

"São dois projectos que vamos desenvolver", reiterou,