Descarbonização proposta pelo PS já está "em estudo, planeada ou em implementação"

"Este é um desafio que a Região já está a enfrentar, com estudos e planeamento", afirmou André Pão, num comentário ao projecto de resolução do PS que recomenda medidas para a descarbonização dos portos da Região.

Uma proposta que, sublinha, apenas refere o que "o Governo e as entidades responsáveis assumiram como prioridade" e já estão "em estudo, planeadas ou em implementação".

O deputado do PSD referiu um conjunto de projectos, nomeadamente da APRAM e da Empresa de Electricidade da Madeira, bem como do Governo Regional, para ios portos do Funchal, Caniçal e Porto Santo.

Em relação à descarbonização lembrou que o navio Lobo Marinho, da Porto Santo Line, já utiliza o sistema de carregamento no Porto do Funchal.

Também o JPP, através de Alfredo Gouveia, referiu os projectos em que a Região está envolvida e alertou para a necessidade de aproveitamento dos fundos.

Sara Madalena, do CDS também referiu os investimentos do governo regional nesta área, mais de 30 milhões de euros para a "modernização dos portos" que inclui a descarbonização.

Miguel Castro, do CH, não apoia "soluções vagas, caras e sem estudos", como propõe o PS.

A Madeira, garante, não tem capacidade para "abastecer navios por fontes não fósseis".

Gonçalo Maia Camelo, da IL, apoia medidas que garantam a competitividade dos portos madeirenses, através da modernização.