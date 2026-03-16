Drone provoca incêndio no campo de gás de Shah em Abu Dhabi

O impacto de um drone causou um incêndio no campo de gás natural de Shah, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, embora até ao momento não haja notícias de feridos.

"As autoridades de Abu Dhabi estão a responder a um incêndio no campo de Shah causado por um ataque de um drone. Não há registo de feridos", indicou o gabinete de imprensa de Abu Dhabi num comunicado oficial.

O texto recomenda que a população se informe apenas por vias oficiais e evite "difundir rumores ou informação não verificada".

Hoje ocorreu outro incêndio na Zona Industrial Petrolífera de Fuyaira, também devido ao impacto de um drone, sem que haja registo de feridos. No passado dia 15 de março, um cidadão da Jordânia ficou ferido num incêndio em Fuyaira devido à queda de restos de intercetores.

O campo de Shah possui importantes reservas de gás sulfuroso e encontra-se no deserto localizado a oeste de Abu Dhabi, sendo gerido por uma 'joint venture' da Abu Dhabi National Oil Co. e da Occidental Petroleum Corp.