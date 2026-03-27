Madeira garante combustíveis 10 cêntimos mais baratos do que no continente

O Governo Regional da Madeira decidiu esta sexta-feira, 27 de Março, alterar o factor de ajustamento na fórmula de cálculo dos combustíveis para assegurar que, já na próxima semana, o preço da gasolina 95 e do gasóleo rodoviário na Região se mantenha 10 cêntimos abaixo dos valores praticados no território continental português.

Trata-se do diferencial entre os preços médios praticados no continente e os preços médios comunicados semanalmente pela Direcção-Geral de Energia e Geologia à Comissão Europeia, que passa agora a ser utilizado para preservar, de forma activa, o “desconto” estrutural a favor dos consumidores madeirenses.

O secretário Regional da Economia explica que o Executivo Regional já tinha esgotado a “margem de intervenção ao nível dos impostos sobre os combustíveis”, motivo pelo qual, hoje, o Governo Regional optou “por mexer no ajustamento, que funciona como compensação às companhias que comercializam produtos petrolíferos na Região, de forma a não penalizar o consumidor final”.

A portaria assinada pelo Secretário Regional da Economia e pela Secretária Regional de Educação, Elsa Fernandes, em substituição do Secretário Regional de Finanças, tem por objeCtivo assegurar as metas definidas pelo Conselho de Governo, de manter, de forma estável, um diferencial de 10 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo, face aos preços médios praticados no continente, garantindo assim combustíveis mais baratos na Madeira e no Porto Santo apesar da escalada das cotações internacionais.

Ao mexer neste instrumento, o “Governo Regional procura mitigar o impacto da crise energética na competitividade das empresas madeirenses e no custo de vida das famílias”, destaca José Manuel Rodrigues, comprometendo-se, ainda, a acompanhar semanalmente a evolução dos mercados de combustíveis para calibrar o ajustamento, sempre que necessário.