Pelo menos 20 mortos no sul da Tanzânia devido a deslizamento de terras

Pelo menos 20 pessoas morreram no sul da Tanzânia devido a deslizamentos de terra provocados por chuvas intensas, anunciaram ontem as autoridades, com a previsão meteorológica a ser de mais chuvas fortes nos próximos dias.

"O balanço é agora de 20 mortos", disse o administrador do distrito de Rungwe, no sul do país, onde ocorreu a catástrofe, Jaffar Haniu, em declarações citadas pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

A África Oriental tem vindo a sofrer, há algumas semanas, chuvas torrenciais que, só este mês, causaram pelo menos 81 mortos e milhares de deslocados no vizinho Quénia.

Na Tanzânia, país que faz fronteira, a sul, com Moçambique, as chuvas, associadas a ventos violentos, causaram deslizamentos de terra que destruíram várias casas nesta madrugada na região de Mbeya.

"Uma das vítimas é uma criança muito pequena, com um ano e meio", acrescentou Haniu, apelando aos habitantes da zona para que "tomem precauções", uma vez que estão previstas chuvas fortes para os próximos dias.

"Quem vive em zonas vulneráveis (a deslizamentos de terra) deve abandoná-las imediatamente até que as condições melhorem", recomendou o administrador do distrito.