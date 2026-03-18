Sobe para 968 o número de mortos no Líbano devido a ataques israelitas

O Ministério da Saúde Pública libanês afirmou hoje que pelo menos 56 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas no país, elevando para 968 o número de mortos vítimas de ataques israelitas.

De acordo com o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde Pública do Líbano, dos 968 mortos, pelo menos 116 são crianças e registaram-se também 2.432 feridos, entre os quais 356 menores de idade.

O conflito entre Israel e Irão estendeu-se ao Líbano em 02 deste mês após o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah ter atacado Israel para vingar a morte do ex-líder supremo iraniano, o 'ayatollah' Ali Khamenei, em ataques israelo-americanos.

Nas últimas 24 horas, 56 pessoas morreram e 211 ficaram feridas em diferentes pontos do Líbano, no meio de uma nova escalada das hostilidades.

No que diz respeito ao setor da Saúde, os ataques que tiveram como alvo ambulâncias, centros médicos e equipas de emergência já causaram um total de 40 mortos e 96 feridos entre os profissionais ligados a esta área, segundo dados do gabinete governamental.

A violência voltou a intensificar-se nas últimas 24 horas, com uma série de ataques de grande envergadura com foguetes e drones lançados na terça-feira à noite pelo Hezbollah contra o norte de Israel, que, por sua vez, intensificou os seus bombardeamentos, vários deles contra Beirute.

Foram mortas hoje outras 12 pessoas e pelo menos 40 ficaram feridas numa das mais mortíferas ondas de ataques israelitas à capital libanesa.

Tanto os ataques do Hezbollah como os de Israel têm-se sucedido praticamente sem interrupção desde o passado dia 02 de março, quando o grupo xiita lançou bombardeamentos contra o país vizinho em retaliação à ofensiva de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão em 28 de fevereiro.