A Câmara Municipal de Santa Cruz reagiu, através de comunicado, às intervenções feitas esta semana na Assembleia Legislativa da Madeira, acusando o PSD e o Governo Regional de utilizarem o concelho como "alvo preferencial", em vez de se concentrarem no que considera ser o verdadeiro problema social da Região, que são os 53,3 mil madeirenses em risco de pobreza ou exclusão social.

"Em vez de discutir soluções para o problema de termos cerca de 53,3 mil madeirenses em risco de pobreza ou exclusão social, divertem-se a criticar Santa Cruz, naquela já costumeira gestão da azia de terem perdido este concelho", pode ler-se.

Entre as críticas apontadas pelo PSD está a alegação de que Santa Cruz não construiu uma única casa em 13 anos, ao que a autarquia responde afirmando que essa acusação "ignora realidades fundamentais".

Nesse sentido, o município recorda que as anteriores gestões do PSD na autarquia "tiveram muito mais anos sem construir qualquer habitação". Também a autarquia, liderada pelo JPP, volta a salientar que a dívida herdada dos executivos sociais‑democratas impossibilitou investimentos durante vários anos, obrigando a autarquia a concentrar-se na recuperação financeira.

"Agora sim estamos a trabalhar na carta municipal de habitação e temos necessariamente de procurar fontes de financiamento alternativas ao orçamento municipal, que é parco para toda a recuperação estrutural que urge fazer e que resulta de décadas de desinvestimento no concelho de Santa Cruz, precisamente por parte daqueles que agora nos criticam", frisa.

A Câmara Municipal de Santa Cruz acusa ainda o Governo Regional da falta de isenção na atribuição de contratos‑programa, afirmando que estes "são direccionados para autarquias com a cor política certa". "Estamos ainda a guardar o nosso último pedido, esperando que não se castigue o povo em nome do interesse partidário", sublinha a autarquia.

O comunicado critica também as declarações do Governo Regional sobre as despesas municipais em iniciativas como o Santo Amaro ou o Natal, contrapondo que esses valores "não dariam para construir nada". "O que o Governo gasta milhões no golfe que dariam, provavelmente, para resolver o problema habitacional em todos os concelhos da Madeira".

Infelizmente, este é um Governo Regional que governa para estrangeiros viver. Campos de golfe para o turismo, empreendimentos de luxo para estrangeiros com poder de compra, e aposta num suposto sucesso económico que deixa muitos madeirenses de fora. No fundo, este é um Governo com um total desprezo pelos madeirenses, o que ficou plasmado nas palavras de Miguel Albuquerque, ao afirmar, escolhendo alguns critérios que cirurgicamente servem o seu argumento, que não faz sentido medir a pobreza pelo número de madeirenses que conseguem aquecer a casa ou que conseguem viajar. Câmara Municipal de Santa Cruz

A autarquia finaluiza o comunicado, acusando o Governo de procurar "manter o povo num certo limiar de pobreza, agradecido pelo pouco que tem", enquanto os benefícios ficam reservados "aos privilegiados do regime e aos estrangeiros com dinheiro".