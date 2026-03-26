CDU apoia 'luta' das populações das zonas altas por melhores acessos no Funchal

A CDU acompanhou, esta manhã, um grupo de moradores das zonas altas de Santo António, designadamente as populações do Ribeiro Lavadouro do Lombo dos Aguiares, à reunião pública de Câmara Municipal do Funchal, com o objectivo de apresentar as suas reivindicações.

Apesar de abaixo-assinados, audiências e diversas promessas do executivo municipal, estas solicitações ainda não tinham sido resolvidas. Por isso, durante a reunião, "os moradores fizeram-se ouvir referindo a sua revolta por se sentirem abandonados no Funchal, referindo a dificuldade para que a estrada que liga o Laranjal Pequeno até ao Ribeiro Lavadouro seja uma realidade".

A CDU adianta ainda que, após a insistência da população e a apresentação de soluções viáveis para a abertura da estrada, "o vice-Presidente da CMF comprometeu-se a apresentar um projecto para a execução da obra até o início do Verão de 2026".