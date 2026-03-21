PS-Funchal prepara autarcas para garantir uma melhor resposta aos problemas da população

A concelhia do Funchal do PS realizou, este sábado, uma acção de formação autárquica subordinada ao tema 'Análise Política das Contas Municipais', integrada num conjunto de iniciativas destinadas a aprofundar o debate em torno das questões centrais do poder local e preparação dos autarcas socialistas. A sessão esteve a cargo de Gonçalo Leite Velho e Júlio Curado.

Segundo indica nota à imprensa, esta actividade "reafirma ainda o compromisso do Partido Socialista com o reforço da autonomia do poder autárquico, a base da sua identidade, da sua marca de proximidade, com responsabilidade e compromisso com as populações".

“É a partir das suas estruturas de base, enraizadas no território e atentas às preocupações reais das pessoas, que o PS no Funchal se prepara, com seriedade e visão estratégica, para enfrentar os desafios do futuro”, refere a presidente da estrutura concelhia.

Isabel Garcês realça que este é um momento particularmente exigente, em que a instabilidade internacional e os efeitos de conflitos armados na Europa e no Médio Oriente agravam as dificuldades económicas, sendo que as famílias sentem já, de forma cada vez mais pesada, o impacto da subida dos preços, em especial dos combustíveis, com reflexos directos no custo de vida. No Funchal, onde viver já é mais caro do que em grande parte do resto do território nacional, estas consequências tornam-se ainda mais duras e socialmente injustas.

Perante esta realidade, os socialistas consideram que é "imperativo que as juntas de freguesia e a Câmara Municipal do Funchal assumam uma gestão criteriosa dos dinheiros públicos, desenvolvendo respostas sérias, eficazes e socialmente responsáveis à pobreza e às crescentes dificuldades das famílias funchalenses".

Para Isabel Garcês, é igualmente urgente alargar e reforçar os mecanismos que facilitem o acesso à habitação, quer no arrendamento, quer na aquisição de casa própria, num concelho onde este problema se tornou um dos maiores fatores de desigualdade e de exclusão social. Os autarcas socialistas do Funchal estão, por isso, a preparar-se "com exigência, competência e sentido de missão para responder de forma construtiva aos problemas concretos da população e aos desafios que o futuro colocará à cidade".

A presidente da estrutura concelhia garante que os eleitos do Partido Socialista nas juntas de freguesia e na Câmara Municipal do Funchal "continuarão a assumir, com firmeza, um papel de fiscalização, denúncia e proposta, apresentando soluções concretas para melhorar a qualidade de vida dos funchalenses e para devolver ao poder local a seriedade, a proximidade e a eficácia que a cidade exige".