Santa Luzia associa-se à luta contra o cancro
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro celebrou um protocolo de colaboração com a Freguesia Santa Luzia, do concelho do Funchal, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade.
A parceria permitirá a utilização de espaços da freguesia para a realização de acções de sensibilização, apoio ao doente oncológico e promoção da literacia em saúde.
"Juntos, trabalhamos por uma comunidade mais informada, solidária e saudável", destaca o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.