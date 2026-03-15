Kuwait, Emirados e Arábia Saudita alertam para novos ataques de Teerão

Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita relataram ter interceptado vários ataques lançados hoje a partir do Irão, marcando o início do 16.º dia de conflito no Médio Oriente.

O Ministério da Defesa saudita informou ter intercetado pelo menos 12 drones nas últimas quatro horas, em várias mensagens publicadas na rede social X.

O gabinete de imprensa de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, informou sobre um incêndio iniciado por um drone que atingiu uma instalação petrolífera na zona de Ruwais, que foi posteriormente controlado.

O gabinete de imprensa no Dubai, também nos Emirados Árabes Unidos, informou que os sistemas de defesa aérea intercetaram drones nas zonas de Marina e Al Sufouh.

A Guarda Nacional do Kuwait informou ter abatido cinco drones nas últimas 24 horas.

Anteriormente, as mesmas autoridades reportaram ataques de drones contra sistemas de radar no Aeroporto Internacional do Kuwait, bem como na base aérea de Ahmad Al Jaber, ferindo três soldados.

Desde que os Estados Unidos (EUA) e Israel lançaram uma ofensiva conjunta contra o Irão, a 28 de fevereiro, Teerão tem respondido com ataques constantes contra Israel e contra alvos norte-americanos em países do Golfo aliados de Washington.

"O que estamos a fazer é simplesmente aplicar o conhecido princípio de olho por olho", declarou o chefe da diplomacia do Irão, no sábado, em entrevista ao canal norte-americano MS Now.

"É evidente que [os Estados Unidos] estão a utilizar o território dos nossos vizinhos para nos atacar com estes 'rockets', e isso é absolutamente inaceitável", criticou Abbas Araqhchi.

O ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que as forças iranianas têm rastreado estes projéteis e "é agora claro que foram disparados dos Emirados Árabes Unidos".

Araqhchi advertiu que "é muito perigoso que estejam a ser utilizadas áreas densamente povoadas" para lançar ataques contra o Irão.

Também no sábado, o ministro apelou aos países vizinhos para que expulsem as forças norte-americanas do Médio Oriente.

"O Irão apela aos seus vizinhos irmãos para que expulsem os agressores estrangeiros", escreveu Araqhchi numa mensagem em inglês na rede social X, na qual comentou que "o chamado guarda-chuva de segurança norte-americano provou estar repleto de falhas e, longe de dissuadir, está a atrair instabilidade".

O ministro iraniano ameaçou igualmente instalações de empresas norte-americanas no Médio Oriente se a infraestrutura energética do seu país for novamente visada.

"Em caso de ataque a instalações iranianas, as forças iranianas atacarão instalações pertencentes a empresas norte-americanas na região ou empresas nas quais os Estados Unidos tenham uma participação", advertiu Araqchi, citado pela agência noticiosa Tasnim.

A ameaça surge no dia em que a Guarda Revolucionária do Irão reclamou ataques nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein contra agências do banco Citibank.