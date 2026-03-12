Lista única para as eleições à delegação regional da ANAFRE

As eleições para a Delegação Regional da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, que se realizam a 27 de Março, vão contar com uma única lista concorrente, liderada por João Norberto Pita, presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Sol.

A informação foi prestada pelo actual coordenador regional, Celso Bettencourt. A lista reúne autarcas de

diferentes sensibilidades políticas que lideram as Juntas de Freguesia.

Para o Conselho Diretivo, o social-democrata João Norberto Pita terá como vice-coordenadores Milton Teixeira (Caniço - JPP) e Paulo Marques Mendes (Porto da Cruz - PS), e os vogais Tiago Rodrigues (Santa Luzia - PSD), Alexandre Figueira (Estreito de Câmara de Lobos - PSD), Xavier Castro (Seixal - PSD) e Paulo Sérgio Rodrigues (Paul do Mar - PSD). Já a Mesa da Assembleia apresenta como presidente Robert Castro (São Roque - PSD), tendo como secretários Maria José Silva (São Jorge - CDS) e Márcia Mendonça (Ribeira da Janela - PS).

' Uma delegação de todos e para todos' é o slogan do manifesto eleitoral.