Associação Garouta do Calhau assinala 23.º aniversário

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, marcou presença, em representação do Presidente do Governo Regional, nas comemorações do 23.º aniversário da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau, numa cerimónia que decorreu esta quarta-feira, no Auditório do Centro de Congressos do Hotel VidaMar, em que esteve também presente o presidente da Câmara do Funchal, Jorge Carvalho.

A iniciativa reuniu parceiros institucionais, dirigentes, colaboradores e utentes, num momento de celebração do percurso de mais de duas décadas de intervenção social ao serviço das populações mais vulneráveis do Funchal.

Na sua intervenção, a governante destacou o papel “absolutamente determinante” da associação no reforço da coesão social na Região, sublinhando a capacidade da instituição em “evoluir, inovar e responder aos novos desafios sociais, sem nunca perder a ligação de proximidade às comunidades”.

Paula Margarido evidenciou o trabalho desenvolvido ao nível do envelhecimento activo e do apoio às demências, referindo os projetcos mais recentes como a Casa Esperança – Centro de Dia e de Noite e os Lugares de Vivências, e a boa aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Estamos perante uma instituição que soube crescer com responsabilidade, diversificando respostas e afirmando-se como uma referência na área social, não apenas pelo apoio aos idosos, mas também pela intervenção contínua junto de crianças e jovens”, afirmou.

A governante sublinhou o contributo da liderança da associação, destacando o percurso do arquitecto Ricardo Silva, pela “procura permanente de novas soluções e respostas inovadoras, capazes de antecipar necessidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

Aludiu, de forma simbólica, à letra da música “o amanhã ainda há de vir”, como referência à necessidade de viver o momento, incentivando os utentes, mesmo nos “dias em que dói a perna ou o braço”, a estarem presentes e a utilizarem as respostas sociais, para que, no fim, possam dizer: “Somos felizes, fomos felizes”.

Por seu turno, a direcção da Garouta do Calhau reiterou o compromisso de continuar a desenvolver projectos que promovam a inclusão e o bem-estar da comunidade, reforçando a importância da colaboração com as entidades públicas.

A sessão ficou marcada por momentos institucionais e de partilha, assinalando mais um ano de trabalho de uma associação que hoje acompanha cerca de 400 utentes e que se afirma como um dos principais agentes de intervenção social na Região Autónoma da Madeira.