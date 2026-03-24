Corina Machado diz que doutrina socialista está em vias de colapsar

A opositora venezuelana e laureada com o Prémio Nobel da Paz Maria Corina Machado disse hoje à agência France Press que a doutrina socialista herdada de Hugo Chavez está "irremediavelmente enfraquecida" e "em vias de colapsar" na Venezuela.

"De facto, seguindo as instruções do Presidente Trump, eles (o Governo de Delcy Rodriguez) estão a desmantelam as suas próprias estruturas repressivas e corruptas. É uma etapa crucial para avançar para a transição", acrescentou.

Maria Corina Machado, que participa esta semana na CERAWeek, fórum mundial do setor da energia, assegurou igualmente que, assim que as eleições presidenciais forem organizadas no país, será parte desse processo eleitoral.

"Os venezuelanos decidirão livremente o que querem", declarou.