Israel denuncia que míssil iraniano atingiu capital do Líbano

O Exército israelita afirmou que um míssil balístico disparado do Irão atingiu hoje a capital libanesa, Beirute, no dia em que o Líbano anunciou a expulsão do novo embaixador iraniano.

Em comunicado, as Forças Armadas israelitas informaram que, "com base nas informações disponíveis", o projétil foi lançado pelo Irão, na sequência de ataques com mísseis contra o território israelita registados mais cedo.

O Exército israelita não adiantou, contudo, detalhes sobre os danos provocados ou eventuais vítimas e um porta-voz militar limitou-se a precisar que o impacto ocorreu "por volta do meio-dia" na capital libanesa.

O incidente coincide com o anúncio do Governo libanês de expulsar o novo embaixador iraniano em Beirute, nomeado em fevereiro.

O Líbano revogou a acreditação do embaixador iraniano recentemente nomeado em Beirute e deu-lhe até domingo para sair do país.

Esta medida surge depois de Beirute ter acusado a Guarda Revolucionária do Irão de dirigir operações do grupo xiita Hezbollah contra Israel a partir do Líbano e de ter anunciado a proibição das suas atividades em território libanês.