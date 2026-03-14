Israel ordena nova evacuação no Líbano em antecipação de mais ataques

O exército israelita ordenou hoje a evacuação urgente de diversas áreas periféricas de Dahye, sul de Beirute, bastião histórico da milícia libanesa Hezbollah, perante a iminência de novos ataques.

A advertência foi dirigida aos moradores de Haret Hreik, Al Ghubairi, Lila, Burj al-Barajneh, Al Ghadir e Al Shayyah, a quem foi pedido que não regressassem aos bairros "até novo aviso".

"As Forças de Defesa de Israel não hesitarão em atacar qualquer pessoa que esteja perto de elementos, instalações ou equipamentos de combate do Hezbollah", afirmou o porta-voz em língua árabe do exército israelita, Avichay Adraee.

"Estão a colocar-se em risco a vós próprios e às vossas vidas. Portanto, abandonem a área imediatamente", avisou Adree num comunicado citado pela agência espanhola EFE.

Israel ordenou também na sexta-feira a saída dos residentes do município libanês de Al Abasiya, no distrito de Tiro, perante ataques que o exército iria realizar contra alegadas infraestruturas do Hezbollah.

Os ataques israelitas contra o Líbano sucedem-se diariamente há mais de uma semana, como parte do conflito desencadeado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.

A guerra israelo-americana contra Teerão levou o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah a lançar uma nova ofensiva contra o norte de Israel.

O balanço de mortos pela campanha de ataques israelitas subiu na sexta-feira para 773, enquanto o número de feridos ascendia a 1.933, disseram as autoridades libanesas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse na sexta-feira que o número de deslocados no Líbano era de quase um milhão de pessoas devido às hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

A OIM lançou um apelo de 19 milhões de dólares (16,6 milhões de euros, ao câmbio atual) para ampliar a resposta de emergência perante o êxodo interno.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou Beirute na sexta-feira para se solidarizar com o povo libanês, que disse ter sido arrastado para uma guerra que não desejava.

Em Beirute, Guterres exortou Israel e o Hezbollah a "pararem a guerra" e lançou hoje um apelo de fundos de emergência no valor de 325 milhões de dólares (284,2 milhões de euros) para ajudar a população libanesa.

O exército israelita já tinha matado vários dirigentes do Hezbollah em 2024, incluindo o secretário-geral, Hassan Nasrallah, por o grupo xiita ter atacado o norte de Israel durante a guerra contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.