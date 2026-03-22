Mísseis iranianos atingem duas cidades no sul de Israel e fazem mais cem feridos

Israel está a lançar ataques contra alvos do regime iraniano, anunciaram este domingo as forças armadas israelitas.

"As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão neste momento a atacar alvos do regime terrorista iraniano no coração de Teerão", publicaram as IDF na sua conta oficial na rede de mensagens Telegram, sem que se conheçam os resultados das operações.

A onda de ataques ocorre horas depois de dois mísseis iranianos terem atingido as localidades, no sul de Israel, e terem deixado cerca de 120 pessoas feridas com gravidade variável.

Uma primeira salva atingiu, no início da noite, a cidade estratégica de Dimona, conhecida por albergar, nomeadamente, o Centro de Investigação Nuclear do Negev Shimon Peres, uma instalação nuclear para fins de investigação que, segundo a imprensa estrangeira, esteve envolvida na produção de armas nucleares nas últimas décadas.

Pouco depois, um míssil com uma carga explosiva de, pelo menos, 450 quilogramas, segundo o canal de televisão 12, atingiu a mesma região sul do país, a cidade de Arad, a cerca de 25 quilómetros a nordeste de Dimona.

As fontes oficiais israelitas não avançaram o número de mortos, mas as imagens na comunicação social e redes sociais mostram edifícios totalmente destruídos.

Imagens da AFP no local de um dos impactos mostram um quarteirão inteiro destruído. Em torno de uma grande cratera no solo, a terra está revirada e as fachadas dos edifícios circundantes foram em grande parte destruídas.

O ataque iraniano de sábado foi realizado em retaliação aos ataques à instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, segundo meios de comunicação locais.

Após avaliar a situação, o comando do exército de Israel atualizou as diretrizes de defesa até à próxima terça-feira, cancelando as atividades educativas, limitando as reuniões a um máximo de 50 pessoas e permitindo o trabalho apenas em locais onde seja possível aceder atempadamente a um espaço protegido.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ofereceu apoio às equipas de emergência e exortou os cidadãos a seguirem as instruções das forças armadas.

"Estamos decididos a continuar a atacar os nossos inimigos em todas as frentes", disse Netanyahu sobre a guerra que começou no passado dia 28 de fevereiro, juntamente com os Estados Unidos, contra o Irão e à qual se juntou dias depois o Hezbollah no Líbano.