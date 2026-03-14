Embaixada dos Estados Unidos no capital do Iraque atingida por míssil

Um heliporto situado dentro do complexo da embaixada dos Estados Unidos (EUA) na capital Bagdade foi hoje atingido por um míssil, disseram dois dirigentes das forças de segurança do Iraque.

Imagens da agência de notícias Associated Press mostram uma coluna de fumo a subir sobre o complexo da embaixada, que até ao momento não fez qualquer comentário público.

O complexo, uma das maiores instalações diplomáticas dos EUA no mundo, tem sido alvo repetido de foguetes e drones disparados por milícias alinhadas com o Irão.

Na sexta-feira, a embaixada renovou o alerta de segurança de Nível 4 para o Iraque, avisando que o Irão e grupos de milícias alinhados com Teerão já realizaram ataques contra cidadãos, interesses e infraestruturas dos EUA e "podem continuar a atacá-los".

Um dirigente das forças de segurança iraquianas disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que um ataque com um drone tinha atingido a embaixada norte-americana.

"Um drone atingiu a embaixada", disse o responsável. Um segundo dirigente confirmou o ataque.

O ataque ocorre após uma série de ataques contra as Brigadas do Hezbollah, que fizeram dois mortos na capital iraquiana, incluindo um "dirigente importante" do influente grupo armado pró-Irão, também segundo fontes das forças de segurança.

As fontes não divulgaram as identidades das duas vítimas mortais, e as Brigadas do Hezbollah --- designadas como um grupo terrorista pelos EUA --- não fizeram até ao momento qualquer declaração pública.

Pouco depois das 02:00 (23:00 de sexta-feira em Lisboa), no bairro nobre de Arassat, onde estão sediadas fações armadas pró-Irão, um ataque com mísseis atingiu uma casa utilizada como quartel-general das Brigadas Hezbollah, disse um responsável de segurança à AFP.

"Uma figura proeminente foi morta" e outras duas pessoas ficaram feridas no ataque, segundo a mesma fonte.

Jornalistas da AFP ouviram fortes explosões antes do som das sirenes das ambulâncias. Testemunhas relataram ter visto fumo branco a subir do bairro.

Duas horas depois, um ataque aéreo atingiu um veículo perto de uma ponte no leste de Bagdad, matando uma pessoa, segundo outras duas fontes de segurança.

O falecido era também membro das Brigadas Hezbollah, segundo um oficial das Forças de Mobilização Popular.

Esta coligação de ex-paramilitares, integrada nas forças regulares iraquianas, inclui grupos armados pró-Irão, como as Brigadas Hezbollah, que têm a reputação de operar de forma independente.

As Brigadas do Hezbollah fazem também parte da "Resistência Islâmica no Iraque", uma rede pró-Irão que reivindica diariamente, desde o início da guerra, a responsabilidade por dezenas de ataques com drones e foguetes contra bases que albergam soldados norte-americanos no Iraque e no Médio Oriente.

O Iraque está a ser apanhado no fogo cruzado da guerra com o Irão, sendo o único país a enfrentar ataques de ambos os lados.

Em retaliação pela ofensiva militar de grande escala lançada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, o Irão condicionou o tráfego no Estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.