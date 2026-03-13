Israel afirma ter realizado 7.600 ataques em solo iraniano e 1.100 no Líbano

Israel anunciou hoje ter realizado 7.600 ataques no Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, e 1.100 ataques no Líbano, onde conduz desde 02 de março uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerão.

"O Exército realiza operações em todo o território iraniano e efetuou cerca de 7.600 ataques, entre os quais mais de 2.000 contra quartéis-generais e alvos do regime terrorista iraniano, e cerca de 4.700 contra o programa de mísseis iraniano", segundo um comunicado das autoridades militares israelitas.

No Líbano, o Exército israelita realizou desde dia 02 "mais de 1.100 ataques", incluindo cerca de 190 contra a força de elite al-Radwan do movimento xiita Hezbollah, e mais de 200 contra mísseis ou lançadores de mísseis, acrescentou a mesma nota informativa.

Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão, que causou mais de mil mortos até agora, maioritariamente iranianos.

O guia supremo da República Islâmica, o 'ayatollah' Ali Khamenei, foi morto no primeiro dia da ofensiva e já foi oficialmente substituído como líder dos xiitas pelo filho, Mojtaba Khamenei.

O Irão respondeu à ofensiva com ataques contra os países da região e o bloqueio do estreito de Ormuz, uma via marítima fundamental para escoar o petróleo e o gás natural produzidos na região.