Jair Bolsonaro pede ao Supremo para receber assessor de Trump na prisão

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para receber um assessor dos Estados Unidos na prisão onde se encontra a cumprir uma pena de mais de 27 anos.

De acordo com a Agência Brasil, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na segunda-feira (16), ou na terça-feira (17), datas em que Darren Beattie estará em visita oficial ao Brasil.

A decisão da autorização do encontro entre Jair Bolsonaro e o assessor sénior para a política dos EUA em relação ao Brasil no Departamento de Estado dos Estados Unidos será tomada pelo juiz Alexandre de Moraes.

Jair Bolsonaro começou em 25 de novembro de 2025 a cumprir uma pena de prisão efetiva de 27 anos e três meses, em consequência da condenação em 11 de setembro de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave e vandalismo (deterioração de património tombado).

O ex-Presidente nunca reconheceu a derrota eleitoral nas presidenciais de outubro de 2022, lançou suspeitas infundadas sobre o uso das urnas eletrónicas, incentivou manifestações de caráter antidemocrático junto a bases militares e, segundo a Justiça, projetou planos para permanecer no poder e até matar adversários políticos e judiciários, entre os quais o próprio Lula da Silva e o juiz Alexandre de Moares.

Os acontecimentos culminaram nos ataques em Brasília, em 08 de janeiro de 2023.

Milhares de apoiantes do ex-Presidente invadiram e vandalizaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, numa tentativa de golpe de Estado para depor Lula da Silva da Presidência.