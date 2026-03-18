JPP acusa PSD/CDS de “fantochada” no Gabinete da Corrupção

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, chamou a atenção da população esta quarta-feira, 18 de Março, para a forma como o PSD/CDS “vai capturando organismos públicos que deveriam ser independentes e pautar a sua acção pela transparência, credibilidade e rigor, utilizando todas as artimanhas para controlar esses organismos em benefício do regime”.

Em causa está o recém-criado Gabinete Autónomo da Transparência e Prevenção da Corrupção, para o qual o PSD/CDS nomeou Alexandre Carvalho da Silva para a direcção. Trata-se, atenta o maior partido da oposição, de uma nomeação envolta em polémica, desde logo pela militância no PSD, mas também devido a duas informações que foram públicas, a de que o respectivo coordenador iria receber 3.500 euros por mês de salário e, ao mesmo tempo, iria continuar a exercer advocacia.

Esta quarta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRM), o PSD e o CDS aprovaram a acumulação de funções, confirmando, segundo o JPP, "que se trata de um Gabinete sem credibilidade".

O líder da oposição diz que tem sido claro o posicionamento contra do partido sobre a acumulação de funções, mas acrescenta que, neste caso, a situação é ainda mais grave: “O PSD/CDS envolvem o Parlamento nesta encenação ao pedirem aos deputados que aprovem um requerimento para que o nomeado possa acumular funções e receber um salário por inteiro, mas dedicar ao combate à corrupção apenas os intervalos que a sua atividade de advocacia permitir, isto reduz o Gabinete à sua total insignificância e esclarece a forma como o PSD/CDS querem combater e prevenir a corrupção, colocando raposa a vigiar o galinheiro.”

“Não participaremos neste tipo de encenações e de fantochadas, do faz de conta que vai fiscalizar, reforçar a transparência e a prevenção da corrupção, porque a entidade que pode vir a ter que fiscalizar é a mesma que o fiscalizado criou e nomeou, não contem connosco para este teatro muito mal ensaiado”, sublinha Élvio Sousa.