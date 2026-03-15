Francisco Silva e Vera Ojkic são os novos campeões regionais sub-14 em ténis

Francisco Silva e Vera Ojkic conquistaram, hoje, na Quinta Magnólia, o título de singulares no Campeonato Regional Sub-14, com ambos os encontros a serem fechados em dois sets. Ambos os atletas são do Roberto Costa Ténis Clube, sendo este foi o primeiro campeonato regional juvenil de 2026.

Uma nota divulgada esta noite pela Associação de Ténis da Madeira dá conta que nos singulares masculinos, Francisco Silva acabou o torneio da mesma forma que passou os dois fins-de-semana de competição: sem ceder qualquer partida. Francisco venceu João Resende (CE Levada) por 6-1 e 6-0 e conquistou o seu primeiro título de singulares nas provas rainhas madeirenses. Lourenço Salgueiro, colega do campeão, fechou o pódio da vertente masculina no terceiro lugar.

Vera Ojkic que não começou a prova da melhor forma - derrota na fase de grupos - perante Gabriela Morna, colega do Roberto Costa TC, num encontro que se viria a repetir, desta feita, na final da prova. Vera Ojkic, 112.ª do ranking nacional, vingou-se da derrota na fase de grupos e, com apenas a cedência de um jogo de serviço, conquistou o título. Emily Real, também do Roberto Costa TC, derrotou a colega, Francisca Marques Pestana, em três sets e ficou no terceiro lugar.

Foram disputados ainda mais dois títulos. Nos pares masculinos, Francisco Silva conquistou a 'dobradinha', ao lado de Lourenço Salgueiro. Os tenistas do Roberto Costa TC derrotaram Martim Nunes (Roberto Costa TC) e João Resende por 7-6 e 6-2 e conquistaram o troféu regional.

Nos pares mistos, Lourenço voltou a levantar o troféu, junto de Vera Ojkic que, tal como Francisco Silva, juntou ao título de singulares, o troféu de pares mistos. A dupla do Roberto Costa TC derrotou os colegas Martim Nunes e Emily Real por 7-5 e 6-1.

Num fim-de-semana de muito ténis na Quinta Magnólia, o dia fechou com a conquista por Roberto Costa do campeonato regional de veteranos +50. O tenista do Roberto Costa TC renovou o título conquistado em 2025 com uma vitória perante Pascoal Abreu (CE Levada) por 6-1 e 6-1.

Nos pares masculinos, Carlos Carreira e Alcides Correia sagraram-se campeões. No encontro decisivo, a dupla do CE Levada nem precisou de ir a jogo diante de Roberto Costa e Roberto Mendonça (Roberto Costa TC) devido à lesão que o campeão de singulares contraiu na final.