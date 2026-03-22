Protecção Civil registou 116 ocorrências na Madeira desde quinta-feira

O Serviço de Proteção Civil da Madeira atualizou hoje para 116 o número de ocorrências registadas no arquipélago desde quinta-feira devido ao mau tempo, mais dez do que tinha sinalizado até ao fim do dia de sábado.

Até às 08:30 de hoje, as operações de socorro mobilizaram um total de 301 operacionais e 139 meios técnicos, sendo que todas as situações foram ou estão a ser resolvidas no patamar municipal, sem registo de vítimas.

Entre as ocorrências, contam-se cinco quedas de redes elétricas, 22 quedas de árvores, dez quedas de elementos de construção, dois desabamentos, 17 inundações, 26 derrocadas e três quedas de estruturas.

O Porto Santo foi um dos concelhos mais afetados, com 28 ocorrências, na sequência de um "fenómeno meteorológico extremo", associado a uma "célula convectiva" que atingiu o território ao princípio da noite de sexta-feira, provocando sobretudo quedas de árvores, danos em edifícios e inundações.

A escola do 1.º ciclo com pré-escolar do Campo de Baixo, naquela ilha, vai estar encerrada até quarta-feira, 25 de março, para reparação dos estragos causados pelo mau tempo, indicou a Secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na ilha da Madeira, o Serviço Regional de Proteção Civil sinalizou o maior número de ocorrências nos concelhos da costa sul, nomeadamente Funchal (28), Câmara de Lobos (15), Santa Cruz (13), Machico (11), Calheta (seis), Ribeira Brava (três) e Ponta do Sol (uma).

Na costa norte, o município de Santana registou quatro ocorrências relacionadas com o mau tempo, Porto Moniz também quatro e São Vicente três.

Várias estradas estão condicionadas ou encerradas, sendo que o Serviço Regional de Proteção Civil recomenda à população que adote comportamentos adequados às condições meteorológicas, nomeadamente evitando deslocações desnecessárias ou para zonas afetadas.

O funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira também foi afetado, com dezenas de voos cancelados, mas a operação decorre agora com normalidade.

O mau tempo, provocado pela passagem da depressão Therese, continua a afetar todo o arquipélago da Madeira e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso laranja durante a noite de hoje, que esteve em vigor até às 09:00, passando depois para amarelo até às 18:00, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.