Luís Martins diz que sucesso económico não se reflecte no custo de vida

Luís Martins foi o primeiro deputado a questionar o secretário regional de Finanças sobre a Conta de 2024, começando por perguntar de que forma "este sucesso económico", destacado por Duarte Freitas, "se reflecte na melhoria do custo de vida dos madeirenses".

O deputado do JPP destaca o aumento da receita fiscal que nãos e traduz numa redução de impostos significativa, nomeadamente no IVA.

Luís Martins também referiu os reparos do Tribunal de Contas sobre a "fraca de execução" de programas comunitários e do PRR.

Duarte Freitas afirmou que uma consequências das medidas do Governo é o crescimento económico e a criação de emprego.

Também deixou claro que as medidas fiscais têm de ter sempre em conta o equilíbrio orçamental e das contas públicas.