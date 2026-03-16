Embarcação de agência europeia Frontex afunda-se perto de ilha grega junto à Turquia
Uma embarcação da Estónia pertencente à Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) afundou-se hoje perto da ilha grega de Kastellorizo, junto à costa da Turquia, informou a guarda costeira grega.
Quatro pessoas feridas foram transportadas de helicóptero para um hospital na ilha de Rodes, segundo a mesma fonte, que informou que o acidente não ocorreu durante uma operação.
A guarda costeira grega acrescentou que as circunstâncias do naufrágio estão a ser investigadas.
O porta-voz da Frontex, Krzysztof Borowski, confirmou o incidente, afirmando que todos os ocupantes da embarcação foram resgatados com sucesso.
De acordo com a emissora pública grega ERT, seguiam cinco pessoas a bordo: três tripulantes estónios, um oficial da guarda costeira grega e o embaixador da Estónia na Grécia.
Citado pela agência noticiosa grega ANA, o presidente da Câmara de Kastellorizo, Nikos Asvestis, afirmou que apenas uma das vítimas sofreu ferimentos graves.
O autarca acrescentou que ainda não é claro o que provocou o naufrágio, apontando como hipóteses uma colisão com o fundo do mar, o impacto com um tronco flutuante ao largo da costa ou um erro de navegação.