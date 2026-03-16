Passageira sente-se mal em aeronave
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, há pouco, para o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, para socorrer uma passageira, com cerca de 70 anos, que se sentiu mal no interior de uma aeronave.
A passageira apresentava sintomas de tonturas, vómitos e dores abdominais.
A aeronave da companhia aérea Jet2, com destino a Birmingham, descolou pouco tempo depois de ter sido prestado auxílio à passageira.
A mulher foi entretanto transportada para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico.
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