Passageira sente-se mal em aeronave

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, há pouco, para o Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, para socorrer uma passageira, com cerca de 70 anos, que se sentiu mal no interior de uma aeronave.

A passageira apresentava sintomas de tonturas, vómitos e dores abdominais.

A aeronave da companhia aérea Jet2, com destino a Birmingham, descolou pouco tempo depois de ter sido prestado auxílio à passageira.

A mulher foi entretanto transportada para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento médico.