Eurodeputados S&D questionam a Comissão sobre apoios para combustíveis nas pescas

Os eurodeputados do grupo S&D na Comissão das Pescas do Parlamento Europeu (PE) questionaram hoje, por iniciativa de André Rodrigues (PS), a Comissão Europeia sobre apoios às pescas no âmbito dos aumentos dos combustíveis.

Num conjunto de perguntas dirigidas ao comissário europeu para as Pescas e Oceanos, Costas Kadis, os eurodeputados sublinham que a recente escalada do conflito no Irão e no Médio Oriente está a agravar os custos operacionais, colocando em risco a atividade e viabilidade económica de muitos pescadores e armadores.

Face aos aumentos dos preços dos combustíveis, em consequência dos ataques israelo-americanos no Irão desde 28 de fevereiro, os eurodeputados do grupo dos Socialistas & Democratas (S&D) que integram a referida comissão do PE, querem esclarecimentos do executivo comunitário "sobre as medidas em curso e previstas para mitigar este impacto", segundo um comunicado.

André Ferreira destacou, citado no comunicado, que "o aumento dos custos energéticos está a colocar uma pressão insustentável sobre os pescadores europeus, afetando de forma particularmente severa as frotas de pequena escala, artesanais e costeiras".

O eurodeputado considera ainda "fundamental que a Comissão Europeia atue rapidamente para garantir que este setor estratégico não seja comprometido".

Os signatários querem, nomeadamente informação sobre os apoios previstos para os Estados-membros e para os profissionais do setor, com vista a garantir a sustentabilidade financeira das atividades.

As perguntas foram também subscritas pelos eurodeputados S&D Sérgio Gonçalves (Portugal), Thomas Bajada (Malta), Sakis Arnaoutouglou (Grécia), Giuseppe Lupo (Itália), Idóia Mendia (Espanha), Nicólas Gonzáles Casares (Espanha) e Eric Sargiacomo (França).