Preço de petróleo Brent cai mais de 2% após acordo entre Curdistão e Iraque

O preço do petróleo Brent para entrega em maio caiu hoje mais de 2%, embora se tenha mantido em torno dos 100 dólares por barril, após o acordo entre o Curdistão e o Iraque para retomar fluxo de petróleo.

Às 07:30 de hoje (06:30 hora de Lisboa), o petróleo Brent estava a cair 2,41%, cotando nos 100,93 dólares por barril, segundo dados da Bloomberg.

Da mesma forma, o crude West Texas Intermediate (WTI) estava a cair 3,73% àquela hora, cotado a 92,62 dólares.

No dia anterior, os preços do crude voltaram a subir devido ao contínuo bloqueio do tráfego no Estreito de Ormuz e à recusa de vários aliados da NATO em intervir na passagem, apesar de um pedido do presidente dos EUA, Donald Trump.

O Iraque anunciou nas últimas horas que vai retomar parte das suas exportações de petróleo, totalizando 250 mil barris por dia, transportados por oleoduto até um porto turco, após um acordo com as autoridades do Curdistão iraquiano.

Com a guerra no Médio Oriente desencadeada a 28 de fevereiro pela ofensiva israelo-americana contra o Irão, o Iraque tinha interrompido por completo as suas exportações e as autoridades procuravam alternativas ao Estreito de Ormuz.

O Curdistão reabre um corredor até à Turquia, por onde sairá petróleo iraquiano. Foto Google Maps

O Ministério dos Recursos Naturais do Curdistão confirmou em comunicado que as operações começaram às 06:30 locais (03:30 hora de Lisboa) para a exportação de petróleo "através do oleoduto do Curdistão até ao porto turco de Ceyhan".

Os ataques do Irão contra petroleiros e outras infraestruturas petrolíferas, em retaliação pelo ataque israelo-americano lançado a 28 de fevereiro, praticamente paralisaram a navegação pelo estreito, impedindo países produtores como o Iraque de escoarem a sua produção.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

Incidentes com projéteis iranianos foram também registados em Chipre, na Turquia e no Azerbaijão.