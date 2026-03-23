Café Memória debate higiene oral na demência

No próximo sábado, 28 de Março, o Café Memória da Madeira estará de volta, entre as 9h30 e as 11h30, debate o tema "Entre Dentes e Versos: Higiene Oral Diária na Demência".

Catarina Nepomuceno, Médica Dentista Diferenciada em Geriatria, dinamizará a sessão, aberta ao público, deste projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

O Café Memória da Madeira "pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares", relembra.

A sessão decorrerá, como habitualmente, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000).