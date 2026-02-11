Governo Regional entrega 30 computadores ao Banco Alimentar da Madeira

O Governo Regional da Madeira formalizou, esta manhã, a cedência de 30 computadores à Associação Mão Solidária – Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, numa iniciativa que visa dar uma nova utilidade a equipamentos que deixaram de reunir os requisitos técnicos exigidos para a administração pública regional.

A cerimónia decorreu nas instalações do Banco Alimentar, em Santo António, e contou com a presença do director regional de Informática, César Rosa, em representação da Secretaria Regional das Finanças, e do presidente da associação, Lúcio Moniz.

Segundo César Rosa, “esta medida permitirá a reutilização de equipamentos que deixaram de reunir os requisitos técnicos exigidos para os serviços da administração pública regional, atribuindo-lhes uma nova utilidade social”.

O responsável acrescentou ainda que “o Governo Regional, através da Secretaria Regional das Finanças, responde, assim, às necessidades identificadas pelo Banco Alimentar, instituição de reconhecido interesse público e assente no voluntariado”.

Os computadores cedidos poderão agora ser utilizados no apoio às instituições acompanhadas pelo Banco Alimentar, reforçando a capacidade da associação de desenvolver actividades de apoio alimentar e social junto das famílias e comunidades mais vulneráveis da Região Autónoma da Madeira.