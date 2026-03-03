PSP regista 7 infracções por uso de telemóvel na estrada

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira realizou, entre 24 de Fevereiro e 2 de Março de 2026, a operação ‘Ao volante o telemóvel pode esperar’, com especial enfoque na utilização indevida do telemóvel durante a condução e na prevenção da sinistralidade rodoviária.

No âmbito desta acção, foram registadas 7 infracções por uso indevido do telemóvel durante o acto de condução, num total de 51 infracções detectadas.

No balanço global da actividade, a PSP fiscalizou 484 viaturas — 392 ligeiros, 34 pesados e 58 motociclos/ciclomotores — tendo levantado 51 autos (39 directos e 12 indirectos). Foram ainda efectuadas três detenções: uma por condução sob influência de álcool, uma por falta de habilitação legal e outra por violação de imposições, proibições ou interdições. Registaram-se igualmente sete apreensões.

A 2 de Março foi promovida uma acção de sensibilização, em conjunto com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes – IP, RAM, na cidade do Funchal, permitindo transmitir conselhos de segurança rodoviária e esclarecer dúvidas de diversos cidadãos.

A PSP apela ao cumprimento rigoroso das regras de trânsito, sublinhando que o uso do telemóvel ao volante aumenta o tempo de reacção, prejudica a avaliação das velocidades, compromete o respeito pelas distâncias de segurança e pode levar ao desrespeito da sinalização e das regras de cedência de passagem, nomeadamente em relação aos peões.