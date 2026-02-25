230 pessoas recebem apoio alimentar diário no Oeste da Madeira

O Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) apoia actualmente 230 pessoas em seis concelhos da zona oeste da Região Autónoma da Madeira com refeições diárias, através do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude revela que o apoio abrange os concelhos de São Vicente, Ribeira Brava, Porto Moniz, Funchal, Ponta do Sol e Câmara de Lobos, com a distribuição diária de 230 pacotes alimentares a pessoas com dependência física ou psíquica, bem como a cidadãos em situação de vulnerabilidade social que não conseguem garantir autonomamente a preparação das suas refeições.

A confecção e distribuição das refeições é assegurada pelo Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, representando um investimento do Governo Regional superior a 46 mil euros.

No âmbito do acompanhamento desta resposta social, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, deslocou-se esta quarta-feira, 25 de Fevereiro, à freguesia da Quinta Grande, onde visitou a cozinha da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) e o respectivo Centro de Dia.

Na ocasião, a governante expressou o seu agradecimento, em nome do Executivo Madeirense, à equipa do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava: “Muito obrigada, em nome do Governo Regional da Madeira, por este trabalho exemplar e absolutamente essencial para quem mais precisa."

Além do SAD, a instituição assegura ainda serviços de lavagem e tratamento de roupa, dispõe de Estruturas Residenciais para Idosos, Centros de Dia na Ribeira Brava e no Campanário, bem como Centros de Convívio no Campanário, na Furna e na Serra de Água.

Durante a visita, Paula Margarido teve também a oportunidade de conviver com os utentes do Centro de Dia da Quinta Grande que, num ambiente festivo de Carnaval, acolheram 12 utentes dos Centros de Dia da Penteada, no Funchal, e do Campanário.

A visita contou ainda com a presença da presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves; do presidente do Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, padre Bernardino Trindade; da directora de serviços da IPSS, Maria Carlos Leitão; da vereadora da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Brazão; e da presidente da Junta de Freguesia da Quinta Grande, Letícia Almas.