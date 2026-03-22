Novos ataques de colonos na Cisjordânia fazem 13 feridos palestinianos

Pelo menos 13 palestinianos ficaram feridos em ataques de colonos israelitas a várias aldeias da Cisjordânia ocupada, onde foram incendiadas casas e viaturas, notícia a agência AFP.

Segundo a agência de notícias francesa, vários edifícios e carros foram queimados e vandalizados em localidades como Fandaquimiya, a sudoeste de Jenim, e Jalud, onde também houve o registo de mesquitas vandalizadas.

A organização humanitária Crescente Vermelho palestiniano (PRCS), citada pela agência Wafa, relata que, pelo menos, três pessoas ficaram feridas e vários veículos foram destruídos durante ataques noturnos em Jalud e Qaryout, na região de Nablus.

A PRCS adianta ainda que mais tarde assistiu outras dez pessoas, após terem sido agredidas por colonos, em Deir al-Hatab.

Por sua vez, o exército israelita confirmou os incidentes e afirmou que "as forças de segurança condenam qualquer forma de violência e continuarão a atuar para manter a segurança dos residentes e a ordem pública na região".

As autoridades israelitas ressalvaram que forças militares e da polícia de fronteira foram mobilizadas para várias localidades após relatos de incêndios e distúrbios provocados por civis israelitas.

A violência surge após um incidente no sábado, quando um veículo palestiniano colidiu com um carro israelita, provocando uma morte, estando ainda por apurar se se tratou de acidente ou ataque, segundo a polícia israelita.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram dezenas de colonos a invadir ruas de aldeias palestinianas durante a noite, a gritar e a incendiar viaturas, num contexto de aumento de ataques na Cisjordânia ocupada.

De acordo com autoridades palestinianas, seis palestinianos foram mortos por colonos desde 02 de março.

Desde outubro de 2023, pelo menos 1.050 palestinianos morreram na Cisjordânia em ações de forças israelitas ou colonos, enquanto 45 israelitas foram mortos em ataques palestinianos ou operações militares, segundo dados oficiais.

Mais de 500.000 israelitas vivem em colonatos na Cisjordânia, entre cerca de três milhões de palestinianos, em territórios ocupados desde 1967 e considerados ilegais pelas Nações Unidas à luz do direito internacional.

Entretanto, as autoridades palestinianas condenaram hoje os ataques perpetrados por milícias de colonos israelitas na Cisjordânia, neste fim de semana, instando a União Europeia (UE) a adotar "medidas concretas" para pôr fim à escalada de violência.

O apelo remete para a declaração conjunta da UE, adotada na cimeira de sexta-feira em Bruxelas e na qual os líderes condenam "fortemente" os crescentes ataques dos colonos israelitas contra "a população civil palestiniana, incluindo a violência contra as comunidades cristãs".

No texto, a UE apela ao Conselho Europeu para que impulsione "medidas mais restritivas contra os colonos extremistas e as entidades e organizações que os apoiam".

A guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão desviou a atenção internacional da situação na Faixa de Gaza, onde Israel prossegue as incursões militares, e na Cisjordânia, onde os palestinianos enfrentam ataques diários de colonos israelitas.