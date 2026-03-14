Afeganistão reivindica ataque no Paquistão com 14 mortos e 11 feridos

As forças dos talibãs afegãos mataram 14 militares paquistaneses e feriram 11 durante uma operação para tomar um posto de controlo na fronteira entre os dois países, anunciou hoje o Ministério da Defesa do Afeganistão.

A operação ocorreu na zona de fronteira que abrange as províncias afegãs de Kunar e Nangarhar, no leste do país, com a fronteira ocidental do Afeganistão, disse o ministério num comunicado, citado pela agência francesa AFP.

O ataque é uma retaliação direta a um bombardeamento paquistanês na sexta-feira contra o leste de Cabul, que causou quatro mortos, entre os quais mulheres e crianças, referiu o ministério.

O incidente na fronteira representa o mais recente episódio do conflito que eclodiu em outubro de 2025, quando o Paquistão lançou uma operação de larga escala contra os talibãs paquistaneses que se escondem na zona.

O ministério afegão afirmou que o ataque resultou na tomada do posto de controlo, bem como na destruição de um veículo blindado e de um outro "veículo internacional", sem facultar mais detalhes.

O exército paquistanês não se pronunciou sobre este ataque, limitando-se a admitir que quatro civis ficaram feridos nas últimas horas devido à queda de destroços de "drones talibãs rudimentares".

Duas crianças ficaram feridas em Quetta e outros dois civis sofreram ferimentos em Kohat e Rawalpindi, precisaram os militares paquistaneses.

O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar militantes talibãs paquistaneses, que reivindicaram vários atentados no país, e do Estado Islâmico do Khorasan.

Cabul nega as acusações paquistanesas.

Após meses de escaramuças, os dois países vizinhos enfrentam-se desde 26 de fevereiro, quando o Afeganistão lançou uma ofensiva fronteiriça em resposta a ataques aéreos paquistaneses.

O Paquistão declarou então "guerra aberta" às autoridades talibãs e bombardeou a capital afegã, Cabul, em 27 de fevereiro.

Também foi visada a antiga base norte-americana de Bagram, a norte de Cabul, e Kandahar.

Desde então, ocorrem regularmente confrontos nas zonas fronteiriças e bombardeamentos em Cabul que causaram a morte de mais de seis dezenas de civis no Afeganistão.

O conflito provocou 115.000 deslocados internos no Afeganistão, de acordo com o Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

O Paquistão, que tem armas nucleares, e o Afeganistão são vizinhos do Irão, alvo de uma ofensiva militar de grande escala lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel, que desencadeou uma nova guerra no Médio Oriente.