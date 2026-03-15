Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num ataque com uso de faca na Áustria

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um ataque indiscriminado a pessoas, vindo de um cidadão que usou uma faca, este sábado, no centro da cidade Linz, divulgou hoje a comunicação social austríaca.

Segundo a televisão pública da Áustria, ÖRF, um homem de 34 anos "começou a apunhalar indiscriminadamente as pessoas" pelas 17:00 de sábado, no centro da cidade Linz, uma das principais cidades austríacas.

No relato da televisão, o incidente começou quando o suspeito, um cidadão croata, insultou um motorista na Rua Bismarck, em Linz, e um grupo de afegãos o confrontou sobre o seu comportamento.

"O homem apunhalou dois dos três afegãos. Um deles no pescoço e quando já estava no chão chutou-o e esfaqueou-o repetidamente no peito. A vítima, de 24 anos, morreu pouco depois no hospital, devido à gravidade dos ferimentos", indica.

Antes do incidente, o agressor tinha dito à sua esposa que queria "matar alguém" e a mulher avisou a polícia, que se colocou em busca.

O agressor foi detido posteriormente.