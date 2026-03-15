Ataques causaram 16 mortos e 223 feridos entre pessoal médico

As autoridades iranianas denunciaram hoje que os ataques dos Estados Unidos e de Israel causaram 16 mortos e 223 feridos entre pessoal médico e que 152 centros de saúde foram danificados desde o início do conflito, em fevereiro.

Segundo um membro da Comissão de Saúde do Parlamento iraniano, Mohammad Jamalian, citado pela agência Efe, das instalações afetadas 43 são unidades de emergência e várias clínicas e hospitais estão paralisados devido aos danos sofridos.

"Ambulâncias e autocarros de socorro foram atacados e sofreram graves danos", denunciou o parlamentar, numa entrevista à agência Tasnim.

Jamalian acrescentou ainda que, desde o início da guerra, foram realizadas 702 intervenções cirúrgicas, 16.510 feridos receberam alta, após terem sido tratados em diferentes hospitais do país, e que 1.584 feridos de guerra continuam internados.

No sábado, pelo menos 15 pessoas morreram na cidade de Isfahan, no centro do Irão, em ataques de Israel e dos Estados Unidos contra uma zona industrial, segundo informaram as autoridades locais.

No entanto, o Irão não atualizou o número de mortos no conflito desde quinta-feira, 05 de março, quando apresentou um balanço oficial de 1.230 mortos.