10 ocorrência no arquipélago madeirense entre as 8 e as 18 horas

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM registou até às 18h30 deste sábado, 21 de Março, 106 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas associadas à Depressão Therese na Região Autónoma da Madeira.

Em comparação com o último relatório, emitido às 8 horas, foram registadas mais 10 ocorrências.

As situações reportadas incluíram quedas de redes eléctricas (5), árvores (20) e estruturas (3), sinalização de perigo (13), quedas de elementos de construção (10), desabamentos (2), inundações (16), movimentos de massas (21) e outras ocorrências diversas (16).

No total, estiveram envolvidos 277 operacionais, apoiados por 128 meios técnicos, distribuídos pelos vários municípios da Região, com maior incidência no Funchal, que registou 22 ocorrências, e no Porto Santo (28).

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, todas as ocorrências foram resolvidas ao nível municipal, não havendo indicação de necessidade de reforço de meios externos.