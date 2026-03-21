Capotamento no túnel da Fazenda

Um automóvel ligeiro despistou-se, esta manhã, acabando por capotar totalmente no túnel da Fazenda, entre Machico e o Caniçal.

No veículo seguia um casal, na faixa etária dos 60 anos, que foi socorrido, de imediato, pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A mulher apresentava dores na zona do peito tendo sido encaminhada para o centro de saúde local, já o homem foi socorrido no local, não tendo sido necessário transportá-lo para uma unidade de saúde.

A corporação, que foi alertada para esta ocorrência pelas 11h10, mobilizou uma ambulância, um desencarcerador - que não foi utilizado, pois os ocupantes do veículo saíram pelos próprios meios - e quatro elementos.