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Capotamento no túnel da Fazenda

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Um automóvel ligeiro despistou-se, esta manhã, acabando por capotar totalmente no túnel da Fazenda, entre Machico e o Caniçal.

No veículo seguia um casal, na faixa etária dos 60 anos, que foi socorrido, de imediato, pelos Bombeiros Municipais de Machico. 

A mulher apresentava dores na zona do peito tendo sido encaminhada para o centro de saúde local, já o homem foi socorrido no local, não tendo sido necessário transportá-lo para uma unidade de saúde. 

A corporação, que foi alertada para esta ocorrência pelas 11h10, mobilizou uma ambulância, um desencarcerador - que não foi utilizado, pois os ocupantes do veículo saíram pelos próprios meios - e quatro elementos. 

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