Chefe da segurança iraniana insta países islâmicos a escolherem de que lado estão

O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano instou hoje os países islâmicos a escolherem entre apoiar os Estados Unidos e Israel ou o Irão, que tem atacado os países vizinhos em resposta à atual ofensiva israelo-americana.

"De um lado estão os Estados Unidos e Israel, e do outro, o Irão muçulmano e as forças de resistência. De que lado estão?", desafiou Ali Larijani numa mensagem publicada nas redes sociais.

O responsável da segurança nacional iraniana exortou os países muçulmanos a "pensarem no futuro do mundo islâmico", quando passam mais de duas semanas desde o início da ofensiva aérea dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica.

"Sabem que os Estados Unidos não vos são leais e que Israel é vosso inimigo. Pensem em vocês e no futuro da região por um minuto que seja. O Irão é o vosso benfeitor e não tem aspirações de dominação", argumentou Larijani.

Nesse sentido, reforçou que "a unidade da nação islâmica, com toda a sua força, é a garantia da segurança, da excelência e da independência" dos países muçulmanos.

Vários países islâmicos na região do Golfo têm sido atingidos por ataques com mísseis e drones iranianos, visando bases militares norte-americanas, mas também as infraestruturas económicas, sobretudo energéticas.

Para Ali Larijani trata-se de "desculpas", comentando que "alguns países vão ainda mais longe e dizem que, como o Irão atacou bases americanas e interesses americanos e israelitas nesses países, o Irão é inimigo".

Teerão mantém sob ameaça militar interesses norte-americanos no Médio Oriente, enquanto continua a bloquear a passagem no Estreito de Ormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial, de navios ligados aos Estados Unidos, Israel e seus aliados, fazendo disparar o preço do barril para perto de 100 dólares.