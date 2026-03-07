Capotamento resulta em dois feridos no túnel da Pestana Júnior

Duas pessoas ficaram feridas, há pouco, na sequência de um capotamento ocorrido no Túnel da Pestana Júnior, no Funchal. Ao que foi possível aferir, uma das vítimas terá ficado parcialmente encarcerada, mas foi retirada do veículo por populares.

Alertados para a situação, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com duas ambulâncias, um veículo de desencarceramento — que acabou por não ser utilizado — e nove elementos, mas, à chegada, verificaram que as vítimas já se encontravam no exterior.

Um dos acidentados, com 25 anos de idade, apresentava um golpe num dos braços e queixas na coluna. Foi imobilizado e transportado para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Já a outra vítima, de 39 anos, apresentava ferimentos ligeiros e, após os primeiros socorros, foi também transportada para a mesma unidade hospitalar.

Num primeiro momento, duas pessoas da Cruz Vermelha Portuguesa, que estavam no local, prestaram assistência às vítimas.

A ViaLitoral foi também alertada.