Verde-rubros com duas mexidas no onze para defrontar o FC Porto B
Igor Julião e Júnior Almeida são as novidades da equipa do Marítimo para o jogo desta tarde diante do FC Porto B.
Marítimo procura esta tarde reforçar a sua liderança na Liga 2 Meu Super (II Liga) e para isso quer vencer no seu estádio o FC Porto B, em jogo referente à 25.ª jornada da prova.
Depois do desaire em Viseu, no passado domingo os verde-rubros apresentam-se diante dos portistas com duas alterações no onze, em relação ao encontro anterior.
Assim sendo o treinador Miguel Moita chamou Igor Julião e Júnior Almeida para os lugares dos castigados Xavi Grande e Romain Correia
Eis o onze do Marítimo: Samu, Igor Julião, Noah Madsen, Júnior Almeida, Paulo Henrique, Danilovic, Raphael Guzzo, Martin Téjon, Carlos Daniel, Simo Bouzaidi e Adrian Butzke.
Quanto à equipa B do FC Porto irá alinhar com: Gonçalo Ribeiro, Dinis, Gabi, Felipe Silva, Kaio Domingos, João Teixeira, Domingos Andrade, Kauê, Gonçalo Sousa, Vonic e Tiago Andrade.
Neste encontro que tem o seu início agendado para as 15h30 conta com Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, como árbitro principal, que terá como seus auxiliares André Dias e Fábio Silva. Já o madeirense Anzhony Rodrigues é o quarto árbitro, enquanto no VAR estarão Ricardo Moreira e Pedro Sancho.
De referir que à entrada para esta jornada o Marítimo lidera com 47 pontos, enquanto os ‘dragões’ estão no sexto lugar com menos 10 pontos.