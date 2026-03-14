Manifestação pela paz sai à rua em Lisboa e Porto

Sob o lema "Paz, soberania e solidariedade!", 14 organizações, entre as quais o Conselho Português para a Paz e Cooperação, convocaram manifestações para Lisboa e Porto para condenar a "ação agressiva dos EUA e dos seus aliados" à escala global.

A iniciativa surge num momento de "grande gravidade da situação internacional", referem os organizadores em comunicado, apontando o foco das críticas à política externa norte-americana em várias frentes.

As organizações apelam ao respeito pelo Direito Internacional e à soberania dos povos como alternativa à política de medidas coercivas e agressões militares.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Sete galerias lusófonas estão entre as 270 participantes na 39.ª Feira de Arte e Antiguidades da Fundação Europeia de Belas Artes (TEFAF), entre hoje e 19 de março, em Maastricht, nos Países Baixos, segundo a organização.

Entre os cerca de 270 expositores de galerias de 24 países presentes no certame contam-se os galeristas portugueses Jorge Welsh, Diogo Aguiar-Branco e Mário Roque, e, do Brasil, as galerias Fernando Jorge, Luciana Brito, Nara Roesler e Gomide & Co, segundo o 'site' da TEFAF.

Arte antiga, moderna e contemporânea, entre pintura, escultura, desenhos e iluminuras, fotografia, e ainda manuscritos, livros, joalharia e objetos de 'design' de todo o mundo são anualmente apresentados na feira de arte e antiguidades de Maastricht, uma das maiores do mundo no género.

DESPORTO

O Benfica visita hoje o Arouca, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode igualar provisoriamente na segunda posição o Sporting, cujo jogo com o Tondela foi adiado para data a anunciar.

Depois do encontro com o FC Porto (2-2), os 'encarnados' tentam regressar aos triunfos frente ao 11.º classificado, às 20:30, num encontro em que não vão contar com o norueguês Aursnes e podem também não ter José Mourinho no banco, depois de ter sido castigado com um jogo e 11 dias de suspensão, após a expulsão frente aos 'dragões'.

O Benfica, que tem 59 pontos, menos sete do que o líder FC Porto, que joga no domingo com o Moreirense, e menos três do que o Sporting, apenas perderam uma vez em casa do Arouca - e em Aveiro - em oito encontros, não sofrendo golos nas últimas quatro visitas.

Com o Sporting de Braga a ter também o seu jogo adiado, o Gil Vicente pode colocar-se a dois pontos do quarto lugar, caso vençam na receção ao Alverca (10.º), que não vence há sete encontros e vem de quatro empates consecutivos.

Na estreia do treinador Gil Lameiras, que substituiu Luís Pinto, o Vitória de Guimarães (nono classificado) vai deslocar-se a casa do Famalicão (sexto), que procura manter-se na luta pelos lugares de qualificação europeia.

O atual presidente Frederico Varandas e o empresário Bruno Sorreluz são os dois candidatos à presidência do Sporting nas eleições para os órgãos sociais que vão realizar-se hoje, para um mandato até 2030.

O médico Frederico Varandas, que dirige o clube desde 2018, lidera a Lista B e é acompanhado por Pedro Almeida Cabral, concorrente à Mesa Assembleia Geral (MAG), e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Já Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante 'Cantinho do Sá' e ex-ginasta e basquetebolista do Sporting, encabeça a Lista A e apresenta como candidato à liderança da MAG Nelson Nave, enquanto Pedro Pratas é o escolhido para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.

O ato eleitoral vai decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.

Para este ato eleitoral são 75.817 sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.

Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos'.

POLÍTICA

A votação direta para escolher o secretário-geral do PS termina e, enquanto candidato único, o José Luís Carneiro tem a sua reeleição garantida, estando marcado para o final do mês o congresso da consagração.

Depois de ter assumido a liderança do PS de forma intercalar para concluir o mandato do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro foi de novo a votos sozinho e sem oposição nas eleições para secretário-geral do PS.

Depois da maioria das federações terem ido a votos na sexta-feira, hoje faltam votar apenas seis estruturas, estando previsto para depois do fecho das urnas o anúncio dos resultados.

A federação do PS/Porto é uma das quais os militantes votam hoje, sendo um deles precisamente o secretário-geral do PS, que irá às urnas em Baião, pelas 15:30, seguindo depois para Lisboa, para a sede do PS, para um declaração depois de conhecidos os resultados finais.