Homem atropelado na Rua da Quinta do Leme

Um homem de 36 anos ficou ferido, há instantes, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua Quinta do Leme, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 9h30, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local com uma ambulância e três elementos.

Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava queixas de dores ao nível da grelha costal e numa das pernas, tendo recebido assistência no local antes de ser transportada para unidade hospitalar para avaliação médica.