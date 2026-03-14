Homem atropelado na Rua da Quinta do Leme
Um homem de 36 anos ficou ferido, há instantes, na sequência de um atropelamento ocorrido na Rua Quinta do Leme, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 9h30, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido mobilizados para o local com uma ambulância e três elementos.
Segundo foi possível apurar, a vítima apresentava queixas de dores ao nível da grelha costal e numa das pernas, tendo recebido assistência no local antes de ser transportada para unidade hospitalar para avaliação médica.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo