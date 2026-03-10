Apoio domiciliário chega a 3.300 idosos na Madeira

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destacou esta terça-feira, 10 de Março, que cerca de 3.300 idosos na Região Autónoma da Madeira recebem actualmente apoio domiciliário, assegurado por 489 ajudantes domiciliárias, sublinhando que as orientações europeias continuam a privilegiar este tipo de cuidados prestados no domicílio. A informação foi avançada durante uma visita às obras de requalificação e ampliação do Lar Nossa Senhora do Bom Caminho, no Santo da Serra, concelho de Machico.

Durante a visita, a governante salientou que o Governo Regional aprovou recentemente um acréscimo remuneratório para as ajudantes domiciliárias, profissionais que considera essenciais na resposta social à população idosa. Na ocasião, a secretaria regional sublinhou que “as orientações europeias continuam a privilegiar os cuidados prestados no domicílio”, destacando a importância de valorizar os profissionais que asseguram este apoio diário.

A visita ao Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho foi acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves, e contou com a orientação da responsável da instituição, Isabel Moura, que apresentou o andamento das obras de reabilitação e ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Inaugurado a 2 de Julho de 2000, o estabelecimento integra atualmente três respostas sociais, nomeadamente lar, centro de dia e centro de convívio, assegurando cuidados pessoais, alimentação, lavandaria, acompanhamento e actividades ocupacionais dirigidas à população sénior. Presentemente, a valência de lar dispõe de nove vagas, enquanto o centro de dia tem capacidade para 20 utentes e o centro de convívio acolhe 10 fregueses.

Segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a intervenção em curso permitirá reforçar a capacidade e melhorar as condições de acolhimento da população idosa.

A obra integra o investimento “Reforço das Respostas Sociais na Região Autónoma da Madeira”, da Componente 3 – Resiliência do PRR, e representa um investimento global de 2,19 milhões de euros. O projecto prevê a reabilitação integral do edifício e a sua ampliação, garantindo o cumprimento das normas legais aplicáveis às ERPI e melhorias ao nível da acessibilidade, conforto e segurança.

Com a conclusão dos trabalhos, a estrutura passará a contar com 22 vagas na valência de lar, resultantes da renovação das nove vagas existentes e da criação de 13 novos lugares. Os novos espaços incluem quartos duplos e individuais com instalações sanitárias privativas, bem como áreas de convívio e zonas funcionais mais adequadas às necessidades dos residentes e das equipas de trabalho.

A intervenção contempla ainda melhorias em termos de eficiência energética e sustentabilidade ambiental, nomeadamente isolamento térmico nas fachadas, substituição de vãos exteriores, reparação da cobertura, instalação de um novo sistema de aquecimento de águas sanitárias e colocação de painéis fotovoltaicos.

As obras tiveram início a 5 de Maio de 2025 e têm conclusão prevista para 30 de Junho de 2026. Até ao momento, o projecto apresenta uma taxa de execução de cerca de 38%, correspondente a um montante executado de 836.978,16 euros, dos quais 580.922,09 euros já foram pagos.

O Estabelecimento Nossa Senhora do Bom Caminho conta actualmente com 18 colaboradores, entre técnicos superiores, assistentes técnicos, ajudantes de ação direta, pessoal de apoio e serviços gerais, beneficiando ainda do apoio de nutricionista e da equipa clínica e de enfermagem do Centro de Saúde do Santo da Serra.

Durante a visita, a secretaria regional destacou que este investimento integra uma estratégia mais ampla do Governo Regional para reforçar as respostas sociais destinadas à população sénior. “Iniciativas desta natureza contribuem para promover um envelhecimento activo, seguro e integrado na comunidade, assegurando respostas mais qualificadas e ajustadas às necessidades da população idosa da Região”, referiu.