Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros esta madrugada

Uma panela esquecida ao lume fez mobilizar, esta madrugada, os Bombeiros Voluntários Madeirenses até ao Beco Pedro Lopes, no Funchal.

A corporação, que recebeu o alerta pelas 2h20 de domingo, deslocou-se para o local com um veículo pesado de combate a incêndios, uma ambulância e oito elementos.

Os elementos da corporação procederam à ventilação do espaço, não tendo existido danos de maior.

Um homem de 57 anos teve, no entanto, de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à inalação de fumos.