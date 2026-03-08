 DNOTICIAS.PT
Panela esquecida ao lume mobilizou bombeiros esta madrugada

Foto shutterstock

Uma panela esquecida ao lume fez mobilizar, esta madrugada, os Bombeiros Voluntários Madeirenses até ao Beco Pedro Lopes, no Funchal. 

A corporação, que recebeu o alerta pelas 2h20 de domingo, deslocou-se para o local com um veículo pesado de combate a incêndios, uma ambulância e oito elementos. 

Os elementos da corporação procederam à ventilação do espaço, não tendo existido danos de maior. 

Um homem de 57 anos teve, no entanto, de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça devido à inalação de fumos. 

