EUA podem "neutralizar" ilha de Kharg assim que Trump decidir

As forças militares dos Estados Unidos podem "neutralizar" a Ilha de Kharg, que concentra 90% das exportações petrolíferas do Irão, "a qualquer momento, se o Presidente Trump der a ordem", afirmou hoje a Casa Branca.

Em comunicado, a presidência norte-americana comentou deste modo um artigo do jornal digital Axios, relatando que a administração de Washington considera ocupar ou bloquear a ilha.

Vários órgãos de comunicação social norte-americanos noticiaram hoje o envio de milhares de soldados adicionais dos Estados Unidos para o Médio Oriente.